Почти две трети россиян выступает против практики так называемых КОВИД-паспортов. Это следует из опроса, проведенного порталом Суперджоб, данные которого изучал Алексей Осин

Поводом для опроса стала информация о том, что в Башкортостане намерены ввести документы о перенесенном заболевании или вакцинации, которые дадут владельцам возможность избежать ограничений, связанных с пандемией. Большинство опрошенных порталом граждан – около 60 процентов считают, что распространять эту практику на всю страну не стоит. Причем, чем выше доход, тем лояльнее отношение к идее таких документов. – от 11 процентов, получающих 30 тысяч рублей, до 15 тех, кто зарабатывает более 80-ти. В качестве главных причин люди называли врачебную тайну или дискриминационный характер «паспортов». Отдельно портал опросил менеджеров по персоналу и сотрудников отделов кадров. Выяснилось, что 65 процентов из них не интересуются болел ли потенциальный сотрудник коронавирусом. Всего два процента спрашивают сделал ли соискатель прививку.

Существуют разные формы предполагаемых ковид-паспортов. На Сахалине задумались об электронной версии в вижу QR-кода в мобильном телефоне.