Фильм-расследование Алексея Навального о Владимире Путине уже посмотрели в интернете 16 с половиной миллионов раз

Фильм-расследование Алексея Навального о Владимире Путине уже посмотрели в интернете почти 16 с половиной миллионов раз. В нем рассказывается о том, как складывалась карьера российского президента, а также о дворце в Геленджике, который предположительно принадлежит Владимиру Путину.

Фильм появился в интернете спустя сутки после того, как суд принял решение об аресте Алексея Навального. Политолог Екатерина Шульман сказала «Эху», что у расследования по меньшей мере три адресата.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне успел заявить, что никакого дворца у Путина в Геленджике нет.