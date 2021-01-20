Дональд Трамп перед уходом с поста президента помиловал 73 человека

В числе тех, кого помиловал Дональд Трамп, его бывший советник по стратегическим вопросам Стив Бэннон. Его и ещё нескольких фигурантов обвиняют в присвоении 25-ти миллионов долларов. Деньги были собраны в качестве пожертвований на строительство стены на границе с Мексикой. В августе Бэннона арестовали, вину он не признал, суд отпустил его под залог в 5 миллионов долларов. Помиловал Трамп и связанного с делом россиянки Марии Бутиной консультанта Пола Эриксона, его обвинили в финансовом преступлении. Он получил 7 лет, но теперь выйдет на свободу. Эриксон состоял в близких отношениях с Бутиной, её осудили на полтора года за сговор против США, отбыв наказание, она вернулась в Россию. В списке также оказался американский предприниматель Эллиотт Бройди, он активно поддерживал Трампа. Экс-мэр Детройта Куаме Килпатрик помилован также. Он ранее получил 28 лет за коррупцию. Самого Трампа и членов его семьи среди помилованных нет. Не затронул указ президента основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника Агентства нацбезопасности Эдварда Сноудена.

Ещё для 70 человек Трамп смягчил наказание.

В своем последнем видеообращении Трамп говорит, что стал первым за десятилетия президентом США, который не начал новой войны. Он также считает, что «сплотил мир для противостояния Китаю как никогда раньше».

Избранный президент США Джо Байден сегодня будет приведен к присяге. Церемония инаугурации пройдет в Вашингтоне при усиленных мерах безопасности и в усеченном формате из-за коронавируса.