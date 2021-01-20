Мосгорсуд сегодня продолжит допрос журналиста Голунова по делу против задерживавших его полицейских – адвокат

Мосгорсуд сегодня продолжит допрос журналиста Ивана Голунова на процессе по уголовному делу в отношении пяти бывших полицейских, обвиняемых в его незаконном задержании и фабрикации улик. Адвокат Сергей Бадамшин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил надежду, что заседание, которое неоднократно переносилось, все-таки состоится.

«Мы готовимся к продолжению допроса Голунова, надеюсь, что заседание не перенесется», — отметил он.

Журналист Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пять полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.