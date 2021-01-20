РБК: Пандемия коронавируса привела к дефициту бюджету почти у 70 российских регионов

Пандемия коронавируса привела к дефициту бюджету почти у 70 российских регионов, — сообщает газета РБК, ссылаясь на данные правительства. Самый сильный дефицит в Кемеровской, Тюменской областях и Удмуртии.

Эксперты отмечают, что к снижению доходов привело и падение цен на нефть.