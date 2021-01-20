Всемирная Организация здравоохранения зарегистрировала в мире почти 94 тысячи смертей от коронавируса за неделю. Это максимальный показатель. Больше всего летальных исходов в США. Заболеваемость растет в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе.