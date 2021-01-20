Избранный президент США Джо Байден сегодня будет приведен к присяге. Церемония инаугурации пройдет в Вашингтоне при усиленных мерах безопасности и в усеченном формате из-за коронавируса.

На самом мероприятии будут присутствовать около тысячи гостей, большинство из которых конгрессмены. Россию будет представлять посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.