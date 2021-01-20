Дональд Трамп в последний день своего президентства объявил о помиловании 73 человек и смягчении наказания для еще 70. В списке нет ни его самого, ни членов его семьи. При этом, в частности, Трамп помиловал своего бывшего советника Стивена Бэннона. Его обвинили в мошенничестве при сборе средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Также Трамп помиловал политического консультанта Республиканской партии Пола Эриксона, имевшего отношение к делу россиянки Марии Бутиной.