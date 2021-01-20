Иностранцы не смогут пользоваться в России услугами суррогатных матерей.

Стать родителями с помощью суррогатного материнства смогут только граждане России или же те, кто имеет в нашей стране вид на жительство. Кроме того, это будет доступно только парам супругов, которые состоят в браке более года. Это следует из текста документа, который пока еще не внесен в Парламент, но имеется в распоряжение ТАСС. Обратится с такой просьбой можно будет только если женщина не может родить сама. По мнению авторов проекта суррогатное материнство стало путем обхода так называемого закона Димы Яковлева, когда иностранцам запретили усыновление российских детей, ссылаясь на случаи жесткого обращения с ними у новых родителей за границей. Кроме того указывается, что в стране сформировался рынок экспорта детей, который не соответствует интересам страны. Что же касается усыновления одинокими людьми, то оно не в полной мере соответствует принципам защиты семьи, которым следует государство.

Возраст суррогатной матери, согласно проекту, должен быть от 25 до 55 лет.