Новое расследование Алексея Навального о дворце под Геленджиком уже посмотрели больше 15 миллионов раз

Новое расследование Алексея Навального о дворце под Геленджиком, который предположительно принадлежит Владимиру Путину, уже посмотрели больше 15 миллионов раз. На этом фоне жена арестованного на 30 суток политика сообщила о том, что за ней следит полиция.

Фотографию автомобиля, который сутки стоит возле её дома Юлия Навальная опубликовала у себя в инстаграме. Жена политика уверена: за ней следят оперативные сотрудники полиции. Она напомнила, что Алексея Навального в начале недели судили и арестовали прямо в отделе полиции Химок, теперь её преследуют как жену врага народа. По мнению Навальной, незаметно наступил 37-й год. Вчера основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией выпустил новое резонансное расследование о предположительно дворце президента под Геленджиком. Утверждалось, что минимальная его стоимость может составлять 100 миллиардов рублей, а резиденция занимает территорию почти в 70 гектаров. Во дворце множество комнат, бассейн, кальянная, казино, домашний кинотеатр. На территории объекта две вертолетные площадки, подземный ледовый дворец, церковь, чайный домик площадью две с половиной тысячи квадратных метров и подземный тоннель с выходом к морю. Рядом с ним — винные угодья и ферма по разведению устриц. Меньше чем за час ролик набрал миллион просмотров, сейчас под ним уже 1,5 миллиона отметок «нравится». В Кремле расследование назвали «сильно заезженной пластинкой». По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова никаких дворцов у Путина нет, о чём много лет назад Кремль уже говорил. Российские власти считают ФБК иностранным агентом.

Навальный по решению судьи Елены Морозовой останется в спецблоке СИЗО Матросская тишина как минимум до 15 февраля. Ареста добивалась ФСИН, она требует от суда заменить оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Тем временем в России сторонники оппозиционного политика готовят акции в его поддержку – они намечены на субботу.