Первые пункты тестирования на иммунитет к коронавирусу после прививки «ЭпиВакКороной» сегодня откроются в Москве.

Пункты открывает Центр молекулярной диагностики НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Поначалу тестирование поначалу будут проводить в пяти местах столицы. Расположены пункты в районе станций метро Новослободская, Аэропорт, Коломенская, Алексеевская и Тимирязевская, сообщает агентство Интерфакс. Там можно будет сдать анализ на антитела и выяснить, насколько устойчивый иммунитет сформирован у тех, кто привился вакциной новосибирского научного центра Вектор. Роспотребнадзор планирует расширять сеть пунктов, в которых можно будет понять, на какой период времени антитела могут защитить от коронавируса. Ведомство объявило о 100-процентной иммунологической эффективности препарата «ЭпиВакКорона» по результатам клинических испытаний. Это значит, что у добровольцев, которые прививались данной вакциной, антитела выработались в ста процентов случаев. В России «ЭпиВакКорону» зарегистрировали в середине октября. По данным Роспотребнадзора, ни у кого из получивших препарат не обнаружили нежелательных реакций.

Первой вакциной, которую сейчас применяют для массовой вакцинации россиян, стал препарат Центра имени Гамалеи «Спутник». Его эффективность разработчики оценили более чем в 90 процентов.