SuperJob: Почти 60% россиян выступают против введения ковид-паспортов

Почти 60% россиян выступают против введения ковид-паспортов, — выяснилось в ходе опроса интернет-портала SuperJob. Как пишет газета РБК, около 30% затруднились с ответом.

Отмечается, что число противников появления ковид-паспорта прямо пропорционально уровню дохода респондентов. При заработке менее 30 тысяч рублей в месяц за появление документа высказываются 12%, против — 54%. При доходе свыше 80 тысяч рублей число сторонников ковид-паспорта возрастает до 15%, но и противников становится больше — 64%