Бывший владелец торговых комплексов «Три кита и «Гранд» Сергей Зуев был задержан в аэропорту Шереметьево после прибытия из Германии, — сообщает источник Интерфакса. По его данным, в отношении предпринимателя возбуждено дело о самоуправстве.

Один из адвокатов подтвердил журналу Forbes, что зуев был задержан, его доставили в изолятор временного содержания в Одинцово, однако суд отказался его арестовать и отпустил. Ранее зуев был осужден за контрабанду мебели.