Госдума рассмотрит законопроект о запрете госслужащим иметь второе гражданство и вид на жительство за рубежом

Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о запрете госслужащим иметь второе гражданство и вид на жительство за рубежом. Документ был внесен в развитие поправок к Конституции.

Законопроект, предложенный президентом, предполагает, что права иметь вид на жительство или гражданство другой страны лишатся, помимо прочего, не только чиновники, но и военнослужащие. Они будут обязаны сообщить о наличии подобных документов в течение десяти дней после вступления закона в силу. Если же в течение полугода госслужащие не откажутся от вида на жительства или второго гражданства, их, согласно законопроекту, должны будут уволить. Кроме того, документ запрещает таким лицам занимать должности, на которых есть допуск к гостайне.

Аналогичные меры ранее были приняты в отношении других категорий представителей власти. В их числе – депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. За нарушение норм их могут лишать полномочий. Кроме того, под запрет на владение документами иностранных государств попали сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ и Службы внешней разведки. Правда, другой законопроект предусматривает, что работники спецслужб смогут получать второе гражданство или вид на жительство другой страны с разрешения руководителей. Речь идет о случаях, когда такие сотрудники ведут разведывательную деятельность.

Ранее при обсуждении поправок к Конституции также предлагалось запретить госслужащим владеть недвижимостью за рубежом, однако в результате от этой нормы отказались.