Ведомости: К владельцу крупнейшей в России киносети Александру Мамуту подан иск на сумму больше миллиарда рублей

К владельцу крупнейшей в России киносети Александру Мамуту, как выяснила газета «Ведомости», подан иск на сумму больше миллиарда рублей.

Иск подал банк непрофильных активов «Траст». Это связано с тем, что компании Александра Мамута просрочили выплату процентов по долгам, пишут Ведомости. Бизнесмен владеет объединённой киносетью «Синема парка» и «Формула кино». Банк по данным издания списал деньги со счетов «Синема парка» — 450 миллионов рублей — в эту сумму источник Ведомостей оценил новогоднюю выручку киносети. О том, что киносеть лишилась крупной суммы, администрацию президента поставил в известность глава совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. Он в письме предупредил: крупнейшая в России киносеть может приостановить работу. В банке списание средств не комментируют. Там лишь сказали, что сумма иска превышает миллиард рублей, его направили в Пресненский суд. В банке отметили, что общий долг компаний, которыми владеет Мамут, превышает 20 миллиардов, основная часть приходится на кинобизнес. Переговоры с заёмщиками продолжаются. Между тем в Ассоциации владельцев кинотеатров считают банкротство крупнейшей в стране киносети неизбежным в условиях пандемии коронавируса.

Объединенной сети принадлежит почти 650 кинозалов по всей стране. Это составляет почти 12 процентов от всего кинорынка, пишет газета.