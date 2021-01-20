Дональд Трамп спустя четыре года правления покидает Белый дом. В своей прощальной речи 45-й президент США, полномочия которого истекают уже сегодня, сказал, что при нем Соединенные Штаты укрепили союзы и мобилизовали другие страны для противодействия Китаю и при этом выразил гордость в связи с тем, США за это время не начали новых войн.

Трамп также осудил штурм Капитолия, омрачивший последние недели его президентства. Он сказал, что атакам наподобие этой нет оправдания.

На фоне беспорядков, произошедших в американской столице 6 января, сегодняшняя инаугурация Джо Байдена будет проходить при беспрецедентных мерах безопасности. Сам Трамп присутствовать на церемонии отказался.