В Госдуме разработали законопроект, запрещающий суррогатное материнство для иностранцев и одиноких людей

Об этом со ссылкой на документ, пока не внесенный на рассмотрение палаты, пишет газета РБК. Предполагается, что воспользоваться услугами суррогатной матери смогут семейные пары, находящиеся в браке больше года и не имеющие возможности родить ребенка по медицинским показаниям. При этом супругам должно быть не меньше 25 и не больше 55 лет.

Сегодня документ обсудят на парламентских слушаниях по вопросам суррогатного материнства. Депутат Оксана Пушкина уже назвала проект противоречащим базовым нормам Конституции.

В РПЦ считают, что суррогатное материнство в России должно быть запрещено. Об этом ранее сказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

С точки зрения церкви, практика суррогатного материнства глубоко безнравственна, подчеркнул Иларион.