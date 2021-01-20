45-й президент США Дональд Трамп покидает Белый Дом

Сегодня заканчиваются 4 года правления президента, которого дважды подвергли импичменту и сторонники которого устроили штурм Капитолия две недели назад.

Дональд Трамп проиграл президентские выборы с разницей более чем в 6 миллионов голосов и набрал всего 232 голоса выборщиков — против 306 у демократа Джо Байдена. Но поражение свое Трамп так и не признал. \

Во вторник он обратился с последним словом к американцам, в котором наконец-то осудил насильственный захват Капитолия своими сторонниками, которых он сам призвал туда идти 6 января. В нарушение полуторавекой традиции Трамп не появится на инаугурации своего преемника — на что вступающий сегодня в должность Джо Байден заявил, что это то немногое, в чем он с Трампом согласен.

Вместо похода на инаугурацию Дональд Трамп намерен устроить свою собственную церемонию в честь ухода с поста президента и отметить четыре года своего правления салютом из 21-го ружья — который также дают на похороны американских президентов и День Памяти жертв войн. Также для церемонии Трамп затребовал оркестр и возможность пролета над городом.

Республиканские лидеры Конгресса отказались от приглашения на церемонию Трампа на базе Эндрюс, выбрав вместо этого поход на мессу в церкви с Джо Байденом перед инаугурацией.

В 2017 году уходящий президент и первая леди США – Барак и Мишель Обама устроили для Трампа традиционный утренний прием с чаепитием в Белым Доме, после чего все вместе отправились на инаугурацию.