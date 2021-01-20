На Кипре прошли первые открытые слушания по делу о «золотых паспортах»

Газета Cyprus Mail пишет, что первым, кого пригласили для дачи показаний, стал бывший министр финансов. Он сказал, что еще в 2017 году МВД обнаружило серьезные проблемы в процедуре предоставления гражданства Кипра в обмен на инвестиции. В будущем комиссия должна заслушать многих других политиков, в том числе и президента страны.

Скандал вокруг кипрских «золотых паспортов» разразился еще в конце позапрошлого года. Он привел к отставке спикера парламента, который, судя по опубликованному видео, обещал китайскому инвестору, осужденному за отмывание денег, поддержку в получении гражданства.