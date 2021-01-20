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06:13, 20 января 2021

На Чемпионате мира по гандболу сегодня начинается второй этап

Сборная России сыграет с хозяевами соревнований – командой Египта. Это первый турнир, где российская команда выступает без флага и гимна.

17 декабря Спортивный арбитражный суд утвердил санкции в отношении российского спорта. Согласно которым отечественные спортсмены в течении двух лет обязаны выступать на крупных турнирах без национальных символов. На ЧМ россияне играют под официальным названием «Команда Федерации гандбола России». Однако на качестве игры ограничения пока не сказываются.

По итогам первого этапа наши гандболисты не потерпели ни одного поражения и заняли первое место в своей группе. По регламенту, чтобы пробиться в четвертьфинал ЧМ на втором этапе нужно занять место не ниже второго. В этой связи сегодняшний матч против команды Египта становится ключевым. Победа практически открывает россиянам дорогу в плей-офф. А вот в случае неудачи нужно будет побеждать одну из сильнейших команд планеты – гандболистов Швеции.

На предыдущем Чемпионате мира российские гандболисты выступили неудачно, заняв 14 место.



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