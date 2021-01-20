В Мосгорсуде, как ожидается, продолжится допрос журналиста Ивана Голунова по делу против задерживавших его полицейских

Предполагается, что вопросы будет задавать ключевой обвиняемый.

После нескольких попыток начать допрос Голунова, когда заседания по разным причинам откладывались, в понедельник спецкор «Медузы» начал отвечать на вопросы. Он, в частности, изложил свою версию событий, произошедших в июне 2019 года, когда полицейские УВД по Западному округу Москвы задержали его по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. При этом судья снял большинство вопросов со стороны подсудимых. Он счел, что Голунов уже ответил на них.



Также снимались вопросы, касающиеся личной жизни журналиста. Их задавал экс-полицейский Игорь Ляховец – его прокуратура считает главным организатором фабрикации дела против Голунова. Ляховец заявил, что планирует задать в общей сложности около 120 вопросов, а их характер объяснил желанием доказать, что журналист, как он выразился, «не тот, за кого себя выдает».

Всего на скамье подсудимых пятеро бывших полицейских, их обвиняют в фальсификации доказательств, превышении полномочий и незаконном обороте наркотиков. СК считает, что подсудимые хотели повысить служебные показатели.

После возбуждения уголовного дела против Голунова началась общественная кампания в его поддержку, на фоне которой с журналиста сняли все обвинения.