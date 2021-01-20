В Госдуме сегодня обсудят законодательное регулирование вывоза из страны иностранцами детей от суррогатных матерей

Суррогатное материнство, по мнению ряда депутатов Госдумы, должно находиться под жёстким контролем государства. С этой целью начнут разработку законопроектов, которые запрещают россиянкам оказывать такие услуги для иностранцев. Это месяц назад пообещал вице-спикер нижней палаты Пётр Толстой. Он назвал «абсолютно позорным для России рождение детей за деньги и на продажу гражданам других стран». Это надо запретить, считает Толстой.

Его позицию разделяет и детский омбудсмен. По мнению Анны Кузнецовой, в России серьёзный демографический кризис и недопустимо передавать детей от суррогатных матерей в иностранные семьи. В слушаниях помимо Толстого примут участие главы думских комитетов по безопасности и развитию гражданского общества, другие депутаты нижней палаты, представители духовенства, высокопоставленные сотрудники МВД и Следственного комитета, сообщает агентство ТАСС.

В Москве в прошлом году возбудили дело о торговле детьми, рожденными от суррогатных матерей. Помимо них фигурантами проходят врачи и юристы. Родители-иностранцы вскоре попросили Совет по правам человека при президенте найти рожденных от суррогатных матерей детей, которых забрали органы опеки.