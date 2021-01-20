В США сегодня состоится инаугурация президента Джо Байдена

Из-за беспрецедентных мер безопасности, введенных в Вашингтоне, для широких масс церемония будет проходит виртуально.

Избранный президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис будут приносить присягу в условиях пика пандемии коронавируса в США и почти военного положения в Вашингтоне, в котором сейчас находятся 25 тысяч офицеров Нацгвардии. Они же с прошлой недели по периметру охраняют Капитолий — в дополнение к двухметровому забору, после насильственного захвата здания Конгресса сторонниками Трампа 6 января, в результате которого погибли 5 человек.

Проход на Национальной Молл, на котором традиционно собираются американцы на инаугурацию, будет закрыт. На церемонии в Капитолии будут присутствовать около тысячи человек, в основном, члены Конгресса, которым было разрешено пригласить не более одного гостя, а также бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш-мл и Билл Клинтон. Церемония начнется в 10.30 утра по местному времени с исполнения американского гимна Леди Гагой, после чего выступит Дженнифер Лопес.

После чего Джо Байден даст присягу на Конституции перед старшим судьей Верховного Суда США Джоном Робертсом, а Камала Харрис — ставшая не только первой женщиной, но и первой не-белой женщиной на посту вице-президента, даст присягу перед первой не-белой женщиной-судьей Верховного Суда Соней Сотомайор.

После чего Байден и Харрис вместе с Обамой, Бушем-мл и Биллом Клинтоном отправятся на Арлингтонское кладбище, где возложат венки.

Традиционный парад, когда президент идет пешком от Капитолия до Белого Дома, в этот раз будет заменен на виртуальное мероприятие.