Лондонская биржа металлов планирует навсегда закрыть свою историческую торговую площадку

В сообщении ЛБМ говорится, что она полностью переходит на электронные торги – именно так биржа работает с прошлой весны в связи с пандемией.

Как отмечет газета «Файненшл таймс», после закрытия так называемого ринга, где брокеры физически присутствовали на месте, в Европе больше не останется подобных бирж. Площадка, где заключали сделки с цветными металлами, выкрикивая лоты и цены, существовала в британской столице с 1877 года.