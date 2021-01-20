Россияне в прошедшем году стали больше тратить на такси и меньше – на каршеринг

К такому выводу пришли эксперты Россельхозбанка. В исследовании, данные которого приводит агентство ТАСС, говорится, что к услугам такси по сравнению с позапрошлым годом стали прибегать в полтора раза чаще. Еще больше – а конкретнее вдвое – возросло число транзакций на оплату проезда в общественном транспорте. При этом самым популярным средством передвижения у россиян, как и годом ранее, был автомобиль.

Каршеринг стал единственным сегментом рынка, продемонстрировавшим снижение – краткосрочной арендой автомобилей пользовались на треть реже. В основном падение связывают с запретом на пользование сервисом в Москве в весенние месяцы в связи с эпидемией.