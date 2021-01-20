Москва и Минск не будут бойкотировать встречу Совбеза ООН с участием лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской

Она запланирована на послезавтра по инициативе ряда европейских стран и США. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в разговоре с агентством ТАСС сказал, что «налицо чистой воды провокация», однако представителям Москвы и Минска есть, что сказать в ответ.

В Белоруссии с августа не прекращаются акции протеста, начавшиеся после президентских выборов. Митингующие считают, что их выиграла Тихановская, а не Александр Лукашенко.