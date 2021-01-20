Вашингтон обвинил Пекин в геноциде уйгуров

Госсекретарь Майка Помпео возложил на китайские власти ответственность за преступления против человечности в Синьцзяне, жесткие ограничения свободы религии, слова и передвижения более миллиона мирных жителей, насильственную стерилизацию, пытки и принудительный труд. Таким образом США стали первой страной, назвавшей действия Китая в отношении уйгуров геноцидом.

Преследования мусульманских этнических групп начались в 2009 году после беспорядков в центре автономного района Синьцзян. Пекин оправдывает свои действия профилактикой исламского терроризма и экстремизма, а лагеря называет местами для профессиональной подготовки.