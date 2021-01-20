Дональд Трамп распорядился рассекретить документы о слежке, которую ФБР вело за его предвыборным штабом

В сообщении пресс-службы Белого дома отмечается, что из соображений государственной безопасности, часть информации все же останется закрытой.

Трамп называл слежку спецслужб, организованную в 2016 году, гигантским политическим скандалом. В администрации Барака Обамы в свою очередь эти действия объясняли опасениями сговора кандидата на пост президента с Россией. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера наличие сговора не подтвердило.