В Сирии скончался последний глава правящей династии Османской империи

Принцу Дюндару Абдулкериму Османоглу было 90 лет. О его смерти пишет турецкая газета «Хюрриет». Родственники главы дома Османов сообщили, что он испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Больного пытались вывезти в Турцию, но из этого ничего не вышло.

Часть потомков османов, правивших империей с конца 13 до начала 20 веков, была изгнана из Турции в 1920-х годах Сейчас более 70 представителей династии проживают в Турции, Египте, Иордании, Сирии, США, европейских и других странах.