По меньшей мере пять человек погибли при взрыве в военно-морском училище в Ливии

Среди жертв два бригадных генерала – ректор академии и его заместитель. Об этом сообщает интернет-издание «Афригейтньюс». Уточняется, что мощный взрыв прогремел на складе боеприпасов, который находится непосредственно на территории вуза. Вспыхнувший после этого пожар охватил часть кампуса.

По данным прессы, ЧП произошло вскоре после того, как академию посетил начальник штаба вооруженных сил Правительства национального согласия. Что стало причиной взрыва пока неясно.