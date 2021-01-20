В Москве с сегодняшнего дня заработают новые выездные пункты вакцинации

По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, прививку можно будет сделать в шести популярных общественных местах – флагманском офисе «Мои Документы», ГУМе, Геликон Опере, фудмолле «ДЕПО» и нескольких торговых центрах. Горожанам, проживающим рядом с этими точками, пришлют смс-оповещение с информацией о времени работы пунктов. Москвичи должны будут иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Делать прививку будут бесплатно в рамках «живой очереди».