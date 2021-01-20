Посольство России в США потребовало оперативно устранить проблемы с телефонной связью в генконсульстве

В сообщении дипломатического представительства отмечается, что россияне испытывают трудности при получении консульских услуг – такую ситуацию дипломаты считают неприемлемой.

Американская сторона отключила телефонные линии генконсульства в Нью-Йорке еще позавчера, также есть перебои с интернетом – сообщает агентство РИА Новости. Менеджер оператора Verizon сказал, что компания в курсе неполадок и работает над устранением проблемы. В чем причина сбоя он не пояснил.