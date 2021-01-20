Администрация Джо Байдена после инаугурации займется вопросом о продлении ДСНВ

Об этом сказал выдвинутый на пост госсекретаря Энтони Блинкен. Выступая на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, он отметил, что Вашингтон не будет соглашаться на любые ограничения в отношении системы противоракетной обороны и высказал мнение, что договор может быть продлен на пять лет. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Россия и США не смогли договориться о продлении ДСНВ за то время пока у власти был Дональд Трамп. Действие соглашения истекает 5 февраля.