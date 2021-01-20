Итальянский Сенат выразил доверие правительству Джузеппе Конте

За это проголосовали 156 представителей верхней палаты парламента, против – 140. Таким образом – отмечает агентство Интерфакс, — глава кабинета министров избежал распада правящей коалиции.

Правительство столкнулось с политическим кризисом после того, как на прошлой неделе два министра из партии «Живая Италия» объявили об отставке. Один из них – лидер политической организации и экс-премьер Маттео Ренци, уже долгое время проявлял несогласие в связи с политикой Конте. В правых оппозиционных итальянских партиях между тем заявили, что продолжат добиваться роспуска правительства, так как де-факто большинства в Сенате у премьера нет.