Бывший вратарь российской сборной по футболу Вячеслав Малафеев госпитализирован с поражением легких

Об этом в инстаграме написала жена экс-игрока «Зенита». По ее словам, у него держится температура 38 градусов.

Малафееву 41 год. Воспитанник петербургского клуба, он завершил карьеру игрока пять лет назад. В составе национальной команды вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.