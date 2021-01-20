Ранее Роспотребнадзор сообщил о 100% иммунологической эффективности препарата по результатам первых фаз клинических испытаний. Это значит, что у всех добровольцев, сделавших прививку, появились антитела к коронавирусу. В сообщении ведомства напоминают, что также существует понятие профилактической эффективности – то есть защита привитых от заболевания.
«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной после «Спутника», зарегистрированной в России.
Разработчик вакцины «ЭпиВакКорона» пообещал опубликовать данные о ее эффективности в следующем месяце
Ранее Роспотребнадзор сообщил о 100% иммунологической эффективности препарата по результатам первых фаз клинических испытаний. Это значит, что у всех добровольцев, сделавших прививку, появились антитела к коронавирусу. В сообщении ведомства напоминают, что также существует понятие профилактической эффективности – то есть защита привитых от заболевания.