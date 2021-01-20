Банк непрофильных активов «Траст» списал со счетов киносети «Синема парк» новогоднюю выручку в счет погашения долга

Речь идет о 450 миллионах рублей – пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации владельцев кинотеатров, адресованное администрации президента. В результате киносеть рассматривает вариант приостановки деятельности своих кинотеатров на территории России, чтобы не допустить дальнейшие убытки. «Траст» также подал иск о взыскании более 1 миллиарда рублей процентов по кредитам к владельцу киносети Александру Мамуту. Собеседник издания, близкий к «Синема парку» сказал, что банк фактически принуждает ее к банкротству. При этом в самом «Трасте» отмечают, что пытаются решить вопрос о реструктуризации долга, но приемлемый результат до сих пор не найден.