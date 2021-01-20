Госдеп США не получал жалоб от России по поводу отключения связи в генконсульстве

Об этом представитель внешнеполитического ведомства сказал агентству ТАСС. Она предложила российским дипломатам обратиться к компании-провайдеру, если проблемы действительно существуют.

Ранее генконсульство в Нью-Йорке сообщило, что уже второй день с «американской стороны полностью отключены все городские телефонные линии», а интернет работает с перебоями. Источник РИА Новости утверждает, что американская сторона ссылается на технические проблемы.