Глава ЦРУ объявила о своей отставке

В сообщении в твиттере ведомства Джина Хаспел отметила, что гордится работой, которую проделала ее команда. В 2018 году она стала первой женщиной, возглавившей американскую разведку.

Избранный президент Джо Байден ранее говорил, что кресло главы Центрального разведывательного управления займет бывший посол в России Уильям Бёрнс.