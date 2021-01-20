Лидер Республиканской партии в Сенате обвинил Дональда Трампа в провокации беспорядков

Митч Макконнелл считает, что уходящий президент и его сторонники пытались прекратить утверждение результатов голосования выборщиков «страхом и насилием» — сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс». Макконнелл добавил, что сенаторы стали плечом к плечу и «не позволили толпе наложить вето на верховенство закона даже на одну ночь».

Сторонники Трампа штурмовали здание Капитолия 6 января. В своем прощальном обращении действующий президент осудил произошедшее и сказал, что атакам наподобие этой нет оправдания.