Затраты на развитие сетей 5G в России могут превысить 1 триллион рублей

Такую оценку приводят эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства – данные исследования публикует газета РБК. Свой прогноз они строят н имеющейся на настоящий момент информации о том, как в стране в ближайшие семь лет будут внедрять новую технологию. При этом отмечается, что пока операторам не выделили радиочастоты для развития сетей и не понятно, какой именно ресурс получат участники рынка. Кроме того, звучат предложения по использованию исключительно российского оборудования в том, что касается 5G.