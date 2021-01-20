Затраты на развитие сетей 5G в России могут превысить 1 триллион рублей

Такую оценку приводят эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства – данные исследования публикует газета РБК. Свой прогноз они строят н имеющейся на настоящий момент информации о том, как в стране в ближайшие семь лет будут внедрять новую технологию. При этом отмечается, что пока операторам не выделили радиочастоты для развития сетей и не понятно, какой именно ресурс получат участники рынка. Кроме того, звучат предложения по использованию исключительно российского оборудования в том, что касается 5G.
2021-01-20T02:07:56+03:00
2021-01-20T02:07:56+03:00
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02:07, 20 января 2021
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