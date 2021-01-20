Правительство предложило повысить утилизационный сбор на автомобили

В проекте, разработанном министерством промышленности и торговли, предлагается увеличить его на четверть. Согласно документу, размещенному на портале нормативных правовых актов, базовая ставка на легковые автомобили вырастет до 25 тысяч рублей, а на грузовые почти до 190 тысяч. В пояснительной записке говорится, что дополнительные поступления в бюджет позволят в том числе продолжить стимулировать спрос на машины – речь идет о программах льготного автокредитования и лизинга, а также скидках на газомоторную технику.

Когда утильсбор могут повысить – не уточнятся.