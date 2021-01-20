Российский посол в США назвал американские санкции против «Северного потока-2» недобросовестной конкуренцией

В публикации, размещенной в фейсбуке, Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в стремлении создать себе преимущество на европейском энергетическом рынке и стремлении силой заставить страны покупать американское сырье. Посол предупредил, что «победителей в этой авантюре не будет».

Накануне США расширили санкции по «Северному потоку-2». Ограничения коснулись российского судна «Фортуна», укладывающего трубы и его владельца компании «КВТ-Рус».