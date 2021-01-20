Сбербанк может инвестировать в создание нового авиаперевозчика-лоукостера

Как ожидается компания появится в центральной части России в этом или следующем году – сказал министр транспорта Виталий Савельев. По словам главы ведомства, которого цитирует агентство ТАСС, более предметно говорить о проекте можно будет в ближайшие три месяца. Савельев считает, что три лоукостера, два из которых будут обслуживать Сибирь и Дальний Восток, полностью удовлетворят спрос по стране.