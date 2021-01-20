Юлия Навальная пожаловалась на слежку со стороны полиции

Она опубликовала в своем инстаграме фотографию автомобиля, который, по ее словам, уже сутки стоит под окнами. Навальная считает, что там находятся оперативные сотрудники МВД.

Публикация появилась на следующий день после того, как суд на выездном заседании в отделе полиции продлил срок задержания ее мужа Алексея Навального до 15 февраля. Этого требовала Федеральная служба исполнения наказаний, которая настаивает на том, что политик нарушил правила испытательного срока. В связи с этим ведомство требует заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.