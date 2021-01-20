Власти Германии продлили карантин в связи с коронавирусом до середины февраля

Теперь в общественном транспорте и магазинах недостаточно носить тряпичные маски или покрывать нос и рот шарфом – необходимо использовать респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2, пишет немецкая газета «Цайт» со ссылкой на канцлера Ангелу Меркель. Жителей страны попросили сократить контакты до минимума, а работодателей – перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы.

Жесткий карантин был введен в Германии еще в середине декабря.