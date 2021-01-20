Дональд Трамп записал прощальную речь

45-й президент США, полномочия которого истекают уже сегодня, признал, что проиграл выборы только 6 января, когда его сторонники штурмовали здание Капитолия. Он сказал, что атакам наподобие этой нет оправдания. Действующий президент добавил, что при нем Соединенные Штаты укрепили союзы и мобилизовали другие страны для противодействия Китаю и при этом выразил гордость в связи с тем, что при нем США не начали новых войн.

Вечером по московскому времени состоится инаугурация Джо Байдена. Трамп присутствовать на ней отказался.