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01:06, 20 января 2021

Дональд Трамп записал прощальную речь

45-й президент США, полномочия которого истекают уже сегодня, признал, что проиграл выборы только 6 января, когда его сторонники штурмовали здание Капитолия. Он сказал, что атакам наподобие этой нет оправдания. Действующий президент добавил, что при нем Соединенные Штаты укрепили союзы и мобилизовали другие страны для противодействия Китаю и при этом выразил гордость в связи с тем, что при нем США не начали новых войн.
Вечером по московскому времени состоится инаугурация Джо Байдена. Трамп присутствовать на ней отказался.



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