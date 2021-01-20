Суд в Москве должен приступить сегодня к рассмотрению по существу дела против Алексея Навального

Политика обвиняют в клевете на ветерана из-за его комментария по поводу ролика в поддержку поправок в конституцию. Адвокат Навального Вадим Кобзев сказал в эфире «Эха», что пока не понятно, примет ли в заседании участие его подзащитный.

Кобзев отметил, что в распоряжении защиты есть справка из клиники Шаритэ, подтверждающая, что до 15 января Алексей Навальный проходил амбулаторное лечение, поэтому не мог приехать в Россию. По словам адвоката, этот документ в ближайшее время будет доведен до следствия.

Тем временем соратники Навального выпустили накануне расследование про резиденцию под Геленджиком, которая по их словам принадлежит Владимиру Путину. В кремле этот факт отрицают. Как следует из фильма на youtube-канале Навального, строительство дворца обошлось почти в 100 млрд. рублей.

Политолог Александр Кынев сказал «Эху», что считает появление такого расследования серьёзным ударом по власти.

По мнению Александра Кынева, реакция Кремля будет бурной, но теперь любые действия властей по отношению к Навальному будут восприниматься как месть за это расследование.