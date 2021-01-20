Избранный президент США Джо Байден вступает сегодня в должность

В Вашингтоне при повышенных мерах безопасности пройдет церемония инаугурации. Количество участников церемонии будет ограничено из-за коронавируса. Центр американской столицы блокирован, порядок охраняют несколько тысяч бойцов Национальной гвардии. Это связано с нападением сторонников уходящего президента Дональда Трампа на Капитолий в начале января.

Байден выстроит грамотную внешнюю политику, для этого у него есть богатый опыт и необходимые ресурсы, сказал ранее «Эху» бывший посол США в России Майкл Макфол.

МАКФОЛ

Уходящий президент Дональд Трамп между тем в обращении с гражданам признал приход новой администрации и заверил, что молится за ее успехи.

