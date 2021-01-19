Самарского полицейского проверяют на причастность к утечке сведений о людях из расследования Алексея Навального

Старший лейтенант Кирилл Чупров, как пишет газета РБК, подозревается в том, что он поделился с посторонними информацией об авиаперелетах предполагаемых сотрудников ФСБ. И в частности, предоставил сведения из базы «Розыск магистраль». Его вычислили, когда проанализировали поступавшие в базу запросы, пишет издание. В отношении Чупрова заведено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, он отправлен под домашний арест.

